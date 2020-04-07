أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيضمن أزيد من 15 مليار يورو، لمساعدة شركائه عبر العالم في مكافحة أزمة فيروس كورونا المستجد.



و قالت السيدة فون دير لاين في شريط فيديو تم نشره في حسابها على تويتر "من مصلحتنا ضمان الظفر بمعركة مكافحة الفيروس في جميع أنحاء العالم. هذا هو السبب الذي جعل الاتحاد الأوروبي يضمن أكثر من 15 مليار يورو لمساعدة شركائنا عبر جميع أنحاء العالم في محاربة فيروس كورونا".



و حسب رئيسة المفوضية الأوروبية، ستشمل مساعدات الاتحاد الأوروبي الحاجيات العاجلة في قطاع الصحة، كما من شأنها دعم اقتصاد البلدان المستفيدة ومساعدتها في الحفاظ على الوظائف.

و ألحت قائلة "لن ننتصر إلا بفضل الاستجابة العالمية المنسقة. ولهذا السبب يتعين علينا دعم شركائنا"، مشيرة على وجه التحديد إلى إفريقيا، التي "تحتاج إلى المساعدة من أجل إبطاء انتشار الفيروس كما هو الشأن بالنسبة لنا".



و وفقا للسيدة فون دير لاين، فإن هذا الفيروس "الذي كان لانتشاره السريع وقع عميق على النظم الصحية والمجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم"، لا يمكن التغلب عليه إلا "من خلال الوحدة ومساعدة بعضنا البعض.