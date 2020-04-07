قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، إن بلاده تتجه نحو أسوأ تراجع اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشار لومير خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ إلى أن أسوأ عام اقتصادي شهدته بلاده منذ الحرب العالمية الثانية في العام 1945 كان العام 2009 خلال الأزمة المالية.

وقال لومير أن الاقتصاد الفرنسي شهد آنذاك تقلصاً بنسبة 2.9٪، مضيفاً أنه "من المرجح أن يتجاوز الانخفاض نسبة الـ2.9٪ هذا العام".

وكان قد حذر لومير سابقاً أن الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، والتي أثرت على دول العالم بأكمله، ستكون "وحشية".