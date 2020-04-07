دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات محمد سامي اغلي اليوم الثلاثاء إلى وضع مخطط إنعاش اقتصادي للتقليل من انعكاسات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الاقتصاد الوطني و إنقاذ المؤسسات الجزائرية التي تواجه صعوبات.

و أشار اغلي في محاضرة مرئية عن بعد "لقد تأثرنا كثيرا بهذه الأزمة الصحية (...) نحن على تواصل دائم مع أعضاء المنتدى و وصلتنا أصداء جد سلبية حيث أن فيروس كوفيد 19 لا يقتل البشر فحسب بل هو بصدد قتل العديد من المؤسسات".

و أضاف في ذات السياق "تعاني المؤسسات من أزمة تمر بها جل القطاعات"، مطالبا "بالإبقاء على النشاط الاقتصادي مهما تطلب الأمر ذلك", قائلا "يجب أن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على مناصب العمل لأطول مدة ممكنة".

و أشار عقلي إلى أهمية مخطط إنعاش اقتصادي لما بعد الأزمة الصحية معتبرا أن المؤسسات التي هي "جيش الغد" تحتاج إلى تمديد آجال دفع المستحقات الجبائية و شبه الجبائية و التأجيل التلقائي للالتزامات البنكية.