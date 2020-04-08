أكد مستشفى في ليما، عاصمة بيرو، أن امرأتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد وضعتا طفلين، وإن الفحوص أثبتت عدم انتقال المرض للرضيعين.

وأضاف مستشفى ريباجلياتي أن ولادة الطفلين يومي 27 و31 مارس، كانت قيصرية بناء على تعليمات الأطباء لتجنب أي مضاعفات.

وقال الطبيب كارلوس ألبريتك "لحسن الحظ لم يحدث انتقال، مما يعني أن العدوى لم تنتقل من الوالدتين إلى الرضيعين".

وأضاف أن المرأتين بصحة جيدة لكنهما ما زالتا تتلقيان العلاج من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأطباء يرون ضرورة بقاء المرأتين مع رضيعيهما في المستشفى لأن هذا وباء عالمي جديد وليست لدينا خبرة به. لدى الصين وإيطاليا بعض التعليمات التي تتضمن توصيات للرضاعة الطبيعية. وانتقال العدوى عن طريق لبن الأم لم يتأكد".