قام وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي، اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية إلى وحدة "MAPAP"، التابعة للمجمع العمومي للنسيج والجلود "GETEX"، التي حولت نشاطها إلى إنتاج الكمامات بعد حصولها على التراخيص اللازمة.

وكشفت الوزارة في صفحة الرسمية على "الفيسبوك" أن "الوحدة ستنتج مليوني كمامة شهريا بمعدل 100 ألف كمامة يوميا على أن ترفع طاقة إنتاجها تدريجيا، مشيرة إلى أن الكمامات مطابقة لمعيار EN 14683:2005 موجهة للقطاع الصحي بالدرجة الأولى".