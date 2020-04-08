تم وضع 107 مركبة و 90 دراجة نارية بالمحشر البلدي لبلدية ورڨلة لعدم التزام أصحابها بإجراءات الحجر الصحي الجزئي الذي أقرته السلطات العمومية بهذه الولاية على غرار باقي ولايات الوطن في إطار تدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما أفاد اليوم الأربعاء بيان لمصالح الأمن الولائي.

كما أخضعت ذات المصالح الأمنية نحو 82 شخصا لإجراءات تحقيق الهوية ودراسة حالات 20 آخرا، فيما يستثنى من الإجراءات العقابية الأشخاص الحاصلين على رخص استثنائية، وفق ذات المصدر .

وقد تمت تلك العمليات خلال نقاط المراقبة والتفتيش الثابتة والحواجز الأمنية على مستوى المحاور الكبرى للولاية وأيضا أثناء الدوريات الميدانية (راكبة وراجلة) التي تقوم بها عبر الأحياء السكنية.