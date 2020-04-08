شرعت المؤسسة العمومية الاستشفائية بعين الكبيرة في سطيف، في إجراء اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد في أول تجربة على مستوى الولاية.

و أوضح صالح ميهوبي، مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية بعين الكبيرة في تسجيل لإذاعة الجزائر من سطيف، بأن مستشفى عين الكبيرة استلم خلال الـ 24 ساعة الاخيرة 400 جهاز كشف سريع من طرف معهد باستور بالجزائر العاصمة عبر دفعتين متتاليتين، 200 جهاز في كل دفعة.

وأضاف ذات المتحدث، بأنه سيتم توزيع كمية من هذه الأجهزة الخاصة بالكشف السريع عن كوفيد-19 على عدة مؤسسات صحية بالولاية بما فيها المركز الاستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعادنة، مما يساهم في الكشف المبكر عن الإصابات و تشخيصها في مدة لا تتجاوز 20 دقيقة.

ومكنت عملية استلام هذه الأجهزة السريعة المخصصة للكشف عن جائحة كورونا والتي تمت بالتنسيق بين كل من المؤسسة العمومية الاستشفائية لعين الكبيرة و مديرية الصحة والسكان بالولاية من إجراء 37 كشف سريع على عمال و موظفي مستشفى بني عزيز، وهو ما أثر بشكل إيجابي على الجانب النفسي للطاقم الطبي العامل بالمستشفى وولَّـد ارتياحا كبيرا في أوساطهم.