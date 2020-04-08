في إطار تطبيق قرار الحجر الصحي الجزئي ابتداء من الساعة السابعة مساء إلى غاية الساعة السابعة صباحا، للوقاية من انتشار وباء كورونا " كوفيد19"، قامت مصالح أمن ولاية غليزان منذ تطبيق هذا الإجراء بحجز 103 دراجة نارية وتوقيف 140 مركبة وتحرير مخالفات لأصحابها، بالإضافة 46 شخص.

وتم تحرير ثلاث مخالفات تتعلق بقرارات إدارية لثلاث محلات غذائية وقاعة حلاقة رفض أصحابها تطبيق قرار الغلق.

وفي نفس السياق، تم توقيف حافلة للنقل الجماعي و 03 ناقلين بدون رخصة لمخالفتهم القرارات الإدارية.