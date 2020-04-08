ذكرت وسائل إعلام محلية صينية أن مدينة سويفنخه في إقليم هيلونغ جيانغ فرضت قيودا على حركة السكان اليوم على غرار ما حدث في ووهان، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها مؤخرا.

وبحسب وسائل الإعلام تلك، ارتفع عدد الإصابات الوافدة في إقليم هيلونغ جيانغ الشمالي إلى 25 في يوم واحد، بفعل توافد مسافرين صينيين مصابين بالعدوى.

وقالت محطة (CCTV) التلفزيونية الصينية المركزية إنه يتعين على السكان البقاء في المنازل، ويُسمح لفرد واحد من كل أسرة بالمغادرة مرة كل ثلاثة أيام لشراء الاحتياجات الضرورية، لكن يجب أن يعود في اليوم نفسه.

كما رفعت مدينة جياوتشو في إقليم شاندونغ في شرق الصين على موقعها الرسمي الإلكتروني مستوى الخطر المتعلق بفيروس كورونا من منخفض إلى متوسط، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وبدأت مقاطعة في وسط الصين يقطنها نحو 600 ألف شخص عزلا عاما جزئيا منذ الأول من أفريل، بعد اكتشاف عدة حالات إصابة جديدة، منها حالتان على الأقل بدون أعراض.

وأنهت مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها تفشي وباء فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، عزلا عاما استمر أكثر من شهرين عقب تناقص عدد الوفيات بشكل كبير، إذ بلغ ثلاث حالات خلال 21 يوما.