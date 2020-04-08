أعلن المتحدث باسم جامعة القاهرة، محمود علم الدين، أن البروتوكول العلاجي الذي اكتشفه علماء جامعة القاهرة وصل نجاحه لنسب عالية جدا حتى الآن.

وأوضح في مداخلة هاتفية لـ"القناة الأولى" المصرية، أن أحد الفرق البحثية، التي تضم ثلاثة علماء توصلوا مبدئيا لعقارين، من الممكن أن يستخدما في علاج كورونا، متابعًا أنهم يعملوا على تشكيل بروتوكول علاجي للفيروس المستجد.

وأوضح أن العقار الأول يعمل على تقليل تكاثر الفيروس، والآخر يحفز الجهاز المناعي ضده، لافتًا إلى أن الإعلان عن هذا البروتوكول العلاجي، هو مجرد إقرار مبدئي لتجارب وبحث تام، ولكنه سيرفع للجنة عليا لمكافحة فيروس كورونا على مستوى وزارة الصحة، لتدرسه وتقيمه في ضوء ظروف انتشار الفيروس ومحدداته والميكانيزمات التطبيقية التي من الممكن تنفيذها.

وأشار إلى أن هذا البروتوكول العلاجي يسير في خطوات التجارب المحدودة، ثم التجارب الكاملة، ثم الطرح، موضحًا أنها تجارب لأدوية جديدة.

ولفت إلى أن نسب نجاح البروتوكول أدت إلى الانتهاء منه بشكل عاجل وإرساله إلى وزارة الصحة، للدراسة والإقرار في أقرب وقت، منوهًا بأن وزارة الصحة هي المنوطة بإقرار تواصلها مع منظمة الصحة العالمية بشأن البروتوكول العلاجي، وأن فرق جامعة القاهرة دورها بحثي وتجريبي وعلمي فقط.