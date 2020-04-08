أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وضع مجموعة من الهياكل تحت تصرف خلية الأزمة لولاية الجزائر بغرض استعمالها كمراكز للحجر العلاجي في إطار التدابير المتخذة للوقاية ومحاربة فيروس كورونا.

وحسب بيان الوزراة اليوم الأربعاء فإن الهياكل هي:

- فندق ملعب 05 جويلية، المركّب الأولمبي محمد بوضياف بدالي إبراهيم،

- المدرسة الوطنية لعلوم الرياضة و تكنولوجياتها بدالي إبراهيم،

- المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم تكنولوجيات الرياضة بعين البنيان،

- المركز الوطني التقني لكرة القدم بسيدي موسى،

- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بتقصراين،

- المدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت المائية ببرج البحري،

- المركز الوطني لتجمّع وتحضير مواهب النخبة الرياضية بالسويدانية،

- المركز الدولي للشباب بسيدي فرج،

- فندق الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسة الرياضية بغرمول.