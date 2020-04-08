صدر اليوم الأربعاء بولاية تيبازة قرار ولائي يقضي بالسماح لفئة الفلاحين بالتنقل خارج أوقات الحجر الصحي الذي أقرته الحكومة مؤخرا في إطار تدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا، حسب ما علم لدى مصالح الولاية.

ويشمل القرار الذي أصدره والي تيبازة، عمر الحاج موسى، ترخيص التنقل داخل الولاية، لاسيما التنقل إلى المستثمرات الفلاحية، أثناء فترات الحجر الصحي (من 15سا مساء إلى السابعة صباحا) لفئة الفلاحين والمزارعين ومربي المواشي ومربي الدواجن وكذا نشاط تربية النحل، حسب ذات المصالح.

ويهدف القرار --تضيف ذات المصادر -- إلى ضمان ديمومة النشاط والإنتاج الفلاحي على اعتبار أن النشاط الفلاحي وتربية المواشي والنحل والدواجن تستدعي عادة التنقل خلال فترات صباحية مبكرة والمساء كذلك.

كما يلزم ذات القرار الولائي الذي اتخذ ختاما للاجتماع الدوري الذي عقده الوالي لمتابعة تفشي فيروس كورونا، الفلاحين والمربين والمزارعين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.