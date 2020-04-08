ستحول عيادة طب العيون الجزائرية الكوبية الجهوية ببشار، للتكفل بحالات الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، حسبما علم اليوم الأربعاء من خلية الأزمة ما بين القطاعات لمتابعة مكافحة انتشار هذه الجائحة.

ولهذا الغرض يجري تزويد هذه الهيئة الاستشفائية بوسائل بشرية وتجهيزات طبية للتكفل بالمرضى وبالأشخاص المشتبه إصابتهم بكوفيد -19، مثلما جرى تأكيده.

وبالنظر لتمتعها بعدة امتيازات، من بينها تواجدها بشمال بلدية بشار، فإن هذه الوحدة الطبية بإمكانها تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى المصابين بفيروس كورونا، مثلما شرح أخصائيون تم تسخيرهم في إطار متابعة مكافحة جائحة كوفيد-19 .

وقد تعززت هذه المنشأة الإستشفائية (40 سريرا) قابلة للتوسيع لتلبية الاحتياجات المتعقلة بالتكفل الطبي بالمرضى، بعديد التجهيزات الطبية المتخصصة.

كما يمكن تدعيم هذه المنشأة الطبية عند الحاجة من طرف المؤسسات الإستشفائية الأخرى المتواجدة بالولاية، سيما منها مستشفي ترابي بوجمعة ببشار الذي يتوفر على 240 سريرا ومستشفى بني عباس (120 سريرا) بالإضافة إلى عديد العيادات الطبية المتعددة الخدمات بالتجمعات السكانية الكبرى بالمنطقة، وفق ذات المصدر.