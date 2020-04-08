بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ببرقية مواساة وتعاطف لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عقب دخوله المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا (كوفيد19)، حسبما ذكر اليوم الأربعاء بيان لرئاسة الجمهورية.

وكتب رئيس الجمهورية :"علمت بتأثر خبر دخولكم المستشفى بسبب إصابتكم بفيروس كورونا الجديد وأود في هذا الظرف العصيب الذي تمرون به أن أعرب لكم عن مشاعر التضامن والاهتمام متقدما إليكم بخالص تمنياتي بالشفاء العاجل للعودة في صحة جيدة إلى عائلتكم و شعبكم. وإذ أجدد لكم تمنياتي بالشفاء العاجل تفضلوا السيد رئيس الوزراء بقبول أسمى عبارات الصداقة والتقدير".