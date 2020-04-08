تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية الجلفة، اليوم، وبالتنسيق مع مصالح التجارة من حجز كمية معتبرة من مادة السميد الثانوي.

العملية جاءت على إثر الخرجات الميدانية بالتنسيق مع مصالح التجارة، وخلال عملية مراقبة روتينية لشاحنات النقل العمومي، أين تم توقيف شاحنة ذات مقطورة معبأة بمادة غذائية أساسية من نوع السميد الثانوي قدرت بـ 440 قنطار سعة كل كيس 25 كلغ و بعد المراقبة تبين أن ذات السلعة منعدمة الفاتورة أين تم حجز السلعة السالفة الذكر ووضعها تحت تصرف مفتشية أملاك الدولة.