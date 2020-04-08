وافق لاعبي وأفراد الجهاز الفني لريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم، على خفض‭‭ ‬‬رواتبهم بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المئة هذا العام لمساعدة النادي على مواجهة تداعيات توقف النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف النادي حسب بيان نشر اليوم الأربعاء، أن قيمة الخفض الفعلية ”ستتوقف على الظروف التي ربما تضع نهاية للموسم الرياضي الحالي 2019-2020“.

ووافق مديرو النادي أيضا على خفض رواتبهم مثلما فعل أفراد من قطاع كرة السلة.