سجلت قاعات ومراكز العمليات للمصالح النشطة للمديرية العامة للأمن الوطني 503032 مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر ”1548” ورقم شرطة النجدة ”17” والرقم ”104” وكذا المحولات الهاتفية، خلال الثلاثي الأول من 2020، حسب بيان لمصالح الأمن الوطني. وأبرزت الإحصائيات أنه ”من ضمن كل المكالمات الهاتفية المسجلة، تم إحصاء 212365 مكالمة تمت عبر الرقم الأخضر 1548، و140315 مكالمة عبر رقم شرطة النجدة 17، إلى جانب 130326 مكالمة عبر المحولات الهاتفية”. وسجلت أغلبية هذه المكالمات الهاتفية خلال الأسبوع الأخير من فيفري المنصرم وأسابيع شهر مارس، أي المرحلة التي عرفت بداية الحجر الصحي الوقائي، وشملت 47154 طلب تدخل ونجدة و40985 طلب تقديم مساعدة و38363 مكالمة للتبليغ عن حوادث المرور وكذا 23820 مكالمة للتبليغ عن الجرائم”.