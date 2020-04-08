تمكنت الصين من أن تصبح أكبر مصدر لطلبات تسجيل براءات الاختراع عام 2019 في العالم بعدما كان حكرا على الولايات المتحدة لأكثر من 4 عقود. وقالت المنظمة العالمية للملكية الفكرية المعنية بتسجيل براءات الاختراع، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة، إن الصين أزاحت الولايات المتحدة عن عرش ظلت متربعة عليه منذ إقامة تلك المنظومة قبل أكثر من 40 عاما، وفقا لوكالة رويترز. وأضافت الوكالة التي تشرف على نظام يمكّن الدول من تبادل الاعتراف ببراءات الاختراع أن عدد الطلبات التي قدمت من الصين العام الماضي بلغ 58990 طلب، مقارنة مع 57840 طلب تسجيل براءة اختراع من الولايات المتحدة.