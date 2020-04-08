تتوقع شركة ”سامسونغ” ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بفضل زيادة الطلب على رقائق الذاكرة الإلكترونية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا. ووفقا لما نشرته صحيفة ”الاقتصادية”، تتوقع سامسونغ زيادة مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5٪. ويرى محللون في كوريا الجنوبية أن الشركة تستفيد من نمو التجارة الإلكترونية مع بقاء مئات الملايين من الناس في منازلهم، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على رقائق الذاكرة لمراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية. وكانت صناعة أشباه الموصلات قد تأثرت سلبا لبعض الوقت من زيادة المعروض في الأسواق والنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة. يذكر أن سامسونغ تحقق أرباحا من قطاع أشباه الموصلات تفوق أرباحها أي قطاعات أخرى.