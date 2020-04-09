أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن لديه خيارات كثيرة حال عدم توصل السعودية وروسيا لاتفاق بشأن خفض إنتاج النفط، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة بدأت بالتخفيض.

واعتبر ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء، إنه تم "تحقيق تقدم كبير خلال الأسبوع الماضي" في إطار تسوية "الخلاف" بين روسيا والسعودية بشأن مستوى إنتاج النفط.

وأضاف ترامب مع ذلك أن لديه "خيارات كثيرة" حال عدم توصل روسيا والسعودية، التي تقود منظمة "أوبك" للدول المصدرة للنفط، إلى اتفاق حول خفض الإنتاج.

كما أشار ترامب، تعليقا على تقارير تحدثت عن اشتراط روسيا والسعودية خفض إنتاج النفط بانضمام الولايات المتحدة إلى هذا الإجراء، إلى أن المنتجين الأمريكيين لقد بدأوا بالتخفيض.