أصدرت محكمة سيدي محمد حكما بست أشهر سجنا نافذا، وغرامة قدرها 50 ألف دينار، ضد الناشط من ولاية مستغانم إبراهيم دواجي، بعدما التمست النيابة في حقه قبل أسبوع ثلاث سنوات سجنا.

وحسب المحامية، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، فطة سادات، فإن الحكم صدر صباح اليوم الخميس، بإدانة ابراهيم دواجي في محكمة سيدي امحمد، بست اشهر نافذا.

ويذكر أن إبراهيم دواجي وجهت له تهم، التحريض على التجمهر غير المسلح، المساس بمعنويات الجيش، وتوزيع منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية.

واعتقل دواجي بتاريخ 15 مارس 2020 ، خلال مطاردته في ولاية مستغانم من طرف أعوان أمن بالزي المدني واختفى لمدة تزيد عن الـ 72 ساعة، وبعدها قدم لدى وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد، حيث تقرر اخضاعه لاجراءات المثول المباشر.

ولدى إيداعه الحبس المؤقت أضرب إبراهيم دواجي عن الطعام، للتعبير عن التعامل الأمني والقضائي مع ملفه.