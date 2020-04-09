أعلنت الوكالة الوطنیة للتشغیل، عن تمديد آلي لمدة عقود المستفیدين من جھاز المساعدة على الإدماج المھني، وذلك نظرا للوضع الصحي الحالي، ومن أجل الوقاية والحد من خطر تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة عبر بيان نشرته أمس الأربعاء على صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن إجراء التمديد هو بصفة استثنائية، يشمل كل من القطاعین الاقتصادي والإداري ابتداء من 1 فیفري 2020 وإلى غاية الإعلان عن نھاية الحجر الصحي.

وأشار ذات المصدر، أنه من خلال هذا الإعلان ستتصل الوكالة بالمعنیین من أجل إيداع عقود التمديد لدى الملحقات المحلیة للتشغیل المختصة إقليميا وفق التنظیم المعمول به.