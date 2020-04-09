كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، إثر عمليتي بحث وتمشيط بكل من المدية وسكيكدة، 6 مخابئ للإرهابيين، تحوي على ثلاثة مسدسات وثلاث ماسورات لأسلحة نارية، وكمية من الذخيرة، بالإضافة إلى مواد غذائية وألبسة وأفرشة وأغراض أخرى مختلفة، حسبما أورده اليوم الخميس بيان وزارة الدفاع الوطني.

من جهة أخرى، ضبطت مفرزة مشتركة للجيش، بالتنسيق مع الجمارك، 28 قنطارا من الكيف المعالج، و59,340 كيلوغرام، إثر عمليتين منفصلتين ببلدية جنين بورزڨ، ولاية النعامة، كما أوقفت مفرزة مشتركة للجيش بالشلف، تاجري مخدرات آخرين بحوزتهما 9,4 كيلوغرام من الكيف المعالج.

في حين، أوقف عناصر الدرك بالمسيلة، تاجري مخدرات، وضبطوا بندقية صيد و1360 قرص مهلوس.

كما أوقف حرس الحدود بمرسى بن مهيدي، ولاية تلمسان، تاجري مخدرات، وضبطوا 100 كيلوغرام من الكيف المعالج، كانت مُحملة على متن زورق مطاطي.