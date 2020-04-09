كشف مصدر مطلع على السياسية السعودية أن المملكة مستعدة لخفض إنتاجها النفطي بما يصل إلى 4 ملايين برميل يوميا من مستوى الإنتاج في أفريل الجاري، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

ويأتي ذلك قبل فترة قصيرة من انعقاد اجتماع طارئ لدول تحالف "أوبك+"، بقيادة روسيا والسعودية اليوم، لبحث كيفية جلب الاستقرار إلى أسواق النفط المتهاوية.

على صعيد متصل، قال وزير الطاقة محمد عرقاب، أن الهدف من الاجتماع هو "التوصل إلى اتفاق على خفض كبير لإنتاج النفط". وأضاف، أن مثل هذا الخفض سيكون من أجل "إعادة التوازن إلى السوق لمصلحة المنتجين والمستهلكين".