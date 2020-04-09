تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم وحدة عمر بـ 23 كلم غرب مقر ولاية البويرة من إنقاذ عاملين انهار عليهما التراب بداخل خندق بعمق 4 أمتار، وتحويلهما نحو العيادة متعددة الخدمات ببلدية القادرية.

وحسب خلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية فقد تدخلت وحدة قطاع عمر من أجل إنقاذ وإخراج شخصين يبلغنا من العمر 48 سنة انهار عليهما التراب بأحد الخنادق المخصصة لتمرير شبكة الصرف الصحي بالطريق الوطني رقم 5 بوسط بلدية عمر، وقد تم تحويلهما نحو عيادة متعددة الخدمات ببلدية القادرية.

وفي عملية أخرى على 21سا 04د من ليلة أمس تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بئر غبالو من أجل حادث انفجار الغاز المنبعث من قارورة غاز البوتان بسبب شرارة كهربائية بمزرعة درموش رابح بلدية بئرغبالو الانفجار حدث بغرفة منزل مكون من 4 غرف مغطى بالقرميد مما تسبب في سقوط سقف الغرفة، وقد خلف هذا الحادث مصاب له حروق من الدرجة الثانية و خسائر مادية ،المصاب من جنس ذكر يبلغ من العمر 21 سنة نقل من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى بئر غبالو .