سجلت الجزائر أعلى حصيلة يومية للوفيات بـ30 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حسب ما أعلن الناطق الرسمي للجنة متابعة انتشار فيروس كورونا جمال فورار اليوم الخميس.

وبهذا ارتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بالفيروس منذ انتشاره في الجزائر إلى 235 وفاة.

كما كشف نفس المتحدث عن تسجيل 94 إصابة جديدة بالجائحة ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 1666.

من جهة أخرى، ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 347 حالة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 347، منها 123 حالة جديدة.