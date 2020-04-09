أعلن نجم المنتخب الجزائري لكرة القدم ونادي مانشستر سيتي، رياض محرز، انضمامه إلى حملة جمع التبرعات التي أطلقها نجوم البطولة الإنجليزية الممتازة، للمساهمة في مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر محرز، في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بيان المبادرة الخيرية التي تهدف لجمع التبرعات تحت شعار "لاعبون مع بعض"، بالتعاون مع منظمة الصحة الوطنية الإنجليزية.

ويستهدف نجوم "البريمرليغ" من خلال هذه المبادرة إلى جمع مبالغ مالية معتبرة، في أقرب وقت ممكن، على أن يتم صرفها لمساعدة المتضررين من وباء كوفيد-19. وجدد محرز وزملاؤه حرصهم على توفير الكثير من الأموال للمساهمة ميدانيا في تخطي هذه الأزمة التي مست جميع دول العالم.