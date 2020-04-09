تبرع النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان بـ5 أجهزة للإنعاش، حسب ما نقلت خلية الإعلام التابعة لولاية بجاية.

وحسب نفس المصدر فإن جمعية زين الدين زيدان الخيرية التي يرأسها والد بطل العالم مع فرنسا ستتكفل بتقديم هذه المساعدات لولاية بجاية.

وسيتم توزيع هذه الإعانات على المؤسسات الاستشفائية المتواجدة بولاية بجاية.

وأضاف نفس المصدر أن والي بجاية اتصل باسماعيل زيدان والد مدرب ريال مدريد وشكره على هذه المبادرة باسم كل سكان بجاية.