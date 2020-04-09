تواصل مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية بشار بالتنسيق مع أمن ولاية بشار وعدة شركاء، عملية إجلاء الأشخاص بدون مأوى ثابت وتحويلهم إلى الأماكن المهيأة المخصصة لهم خاصة خلال هذا الظرف، لوقايتهم من هذا الوباء والوقوف على حالاتهم الصحية.

وتأتي هذه العملية في إطار في تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19، وتنفيذا للإجراءات والتدابير التي أقرتها السلطات العمومية للوقاية من انتشار فيروس كورونا والسهر على تطبيق الإجراءات السارية المفعول الخاصة بالحجر الصحي الكلي أو الجزئي.