تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عبد الله (غرب الجزائر العاصمة) من توقيف شخص قام بنشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يحرض فيه على خرق إجراءات الحجر الصحي، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لمصالح الدرك الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "على إثر قيام أحد الأشخاص ببث فيديو مباشر على حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ببلدية الرحمانية (الجزائر)، يهدف من خلاله إلى تحريض الشباب على كسر وخرق إجراءات الحجر الصحي الجزئي، خلال فترة تطبيقه، المقرر في إطار التدابير الوقائية المتخذة من طرف السلطات العليا للبلاد في سبيل الحد من انتشار جائحة كورونا، تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عبد الله (الجزائر)، بعد الاستعانة بخبراء الدرك الوطني في مكافحة الإجرام السيبراني، من توقيف الشخص المعني في ظرف وجيز".

واضاف ذات المصدر أنه "تم تقديم الشخص المتورط الموقوف أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا بتهم الدعاية عن طريق التشهير عبر منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، القذف ضد هيئة نظامية عن طريق التشهير بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ومخالفة المراسيم والقرارات المتخذة قانونا الصادرة عن السلطة الإدارية، حيث أودع الحبس المؤقت".