أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أنها اتخذت إجراءات لطمأنة زبائنها المتضررين اثر تعليق الرحلات الجوية، تطبيقا لإجراءات منع انتشار وباء كورونا، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للشركة.

وقال ذات المصدر: "تؤكد الخطوط الجوية الجزائرية أن الاستخدام اللاحق لتذاكر الطيران سيكون مجانيًا في نفس صنف التسعيرة وبدون أي وثيقة إضافية بمجرد استئناف الرحلات الجوية للرحلات إلى غاية 31 مارس 2021".

كما أشارت شركة الطيران إلى إمكانية تعويض الزبائن على شكل مذكرة ائتمان (EMD / قسيمة صادرة عن شركة الخطوط الجوية الجزائرية) صالحة لغاية 31 مارس 2021 وقابلة للتعويض في حالة عدم الاستخدام بعد هذا التاريخ، مشيرة إلى عدم ضرورة التنقل إلى نقاط البيع حاليا.