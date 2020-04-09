قالت الخطوط الجوية الفرنسية - إير فرانس- إنه رغم إجراءات خفض النفقات الرامية للتصدي لتداعيات أزمة فيروس كورونا، فإنها تتوقع عدم كفاية السيولة لديها في الربع الثالث من العام، لكنها أضافت أنها متأكدة من أن الحكومتين الفرنسية والهولندية ستدعمان المجموعة.

وقال بنجامين سميث الرئيس التنفيذي للشركة في بيان ”من الواضح الآن أكثر من أي وقت مضى أن دعم الحكومتين الهولندية والفرنسية ضروري لتوفير احتياجاتنا النقدية وتمكيننا من مواصلة العمليات فور انقضاء الأزمة.“