اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وتحالف "أوبك+"، مساء اليوم الخميس، على تخفيص إنتاج النفط إلى 10 مليون برميل يوميا، خلال شهري ماي وجوان المقبلين.

وأوضح بيان "أوبك" و"أوبك+"، الذي نقلته وكالة "رويترز" على أن ذلك التخفيض من أجل المساعدة في دعم الأسعار، التي تأثيرت بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار البيان إلى أن التخفيضات ستخفف في شهري جوان وحتى ديسمبر إلى 8 مليون برميل نفط يوميا، ثم ستخفف التخفيضات أكثر إلى 6 مليون برميل نفط يوميا في الفترة بين جانفي 2021 وحتى أفريل 2022.

وأوضح تحالف "أوبك+" أنها ستعقد اجتماعا آخر عبر الفيديو في 10 جوان لتقييم السوق.