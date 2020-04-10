أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم تجاوز المليون و600 ألف شخص.

وأضافت الجامعة، في أحدث إحصائية لها بشأن انتشار فيروس كورونا في العالم، أن عدد الوفيات بلغ أكثر من 95 ألفا، فيما اقترب إجمالي المتعافين من 355 ألفا.

وصادفت الخميس 9 أبريل ذكرى مرور 100 يوم على أول إعلان أصدرته منظمة الصحة العالمية بظهور أول حالات لالتهاب رئوي غير نمطي.

تراجع الإصابات في الصين

سجلت الصين اليوم الجمعة، 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 38 حالة لمسافرين عائدين من الخارج، مقارنة مع 63 حالة قبل يوم واحد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان، إنه جرى تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بالفيروس غير مصحوبة بأعراض في البر الرئيسي، بانخفاض عن 61 حالة جديدة يوم الخميس.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البر الرئيسي للصين الآن 81907، في حين ارتفع عدد الوفيات بواقع حالة واحدة إلى 3336.

المجر تعلن عن أكبر زيادة يومية

أظهرت بيانات حكومية في المجر اليوم الجمعة، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، زادت بواقع 210 إصابات، لتصل الحصيلة إلى 1190 في أكبر زيادة يومية منذ ظهر الفيروس في البلاد.

ولفتت البيانات إلى أن من بين الإصابات الجديدة 151 حالة في دار للمسنين في بودابست، وبلغ اجمالي الوفيات جراء الفيروس 77.

ومددت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان أمس الخميس، إجراءات العزل العام إلى أجل غير مسمى لإبطاء انتشار الفيروس، وطالبت المواطنين بمراعاة ذلك خلال العطلة.

وتمثل الأزمة أكبر تحد لأوربان الذي يحكم البلاد منذ نحو عشر سنوات.

50 إصابة جديدة بتايلاند

أكدت السلطات التايلاندية اليوم الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وصرح المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة "كوفيد-19"، تاوسين ويسانويوتين، للصحفيين بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد بلغت 33 حالة، مؤكدا أن الضحية الجديدة امرأة في سن 43 عاما.

وتابع المسؤول أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 2473 حالة، لافتا إلى أن 27 من الإصابات الجديدة مرتبطة بحالات سابقة، فيما كانت ثلاث أخرى لأشخاص قادمين من الخارج.

في ظل كورونا.. كوريا الجنوبية تجري انتخابات عامة

تجري كوريا الجنوبية، في 15 أفريل الجاري انتخابات عامة، في ظل تدابير احترازية اتخذتها الحكومة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الحكومة الجمعة، أنها وضعت تدابير لتحديد الحركة المرورية والأوقات للتصويت والفصل بين الناخبين الخاضعين للعزل الذاتي والناخبين الآخرين، مضيفة أنها ستكشف عن هذه التدابير خلال يومين.

وقال نائب وزير الصحة والرعاية الاجتماعية، كيم كانغ-ليب، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة والجهات المعنية تواصل المشاورات فيما يتعلق بكيفية ضمان حق التصويت للناخبين الخاضعين للعزل الذاتي.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة طرحت فكرة أن يدلي الناخبون الخاضعون للعزل الذاتي بأصواتهم من خلال التصويت المبكر الذي يجري يومي 10 و11، غير أنه تبين أن في هذه الفكرة مخاطر وصعوبات، لذا عدلت الحكومة عنها.

من جهة أخرى، سمحت الحكومة للمرضى المصابين بفيروس كورونا بالتصويت عبر البريد الإلكتروني، حيث انتهت فترة قبول الطلبات في 28 مارس الماضي، أما المصابين والمعزولين الجدد، فقد أكد وزير الصحة الكوري الجنوبي أنه لا توجد تدابير لإدلائهم بأصواتهم في الانتخابات العامة.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية في آخر إحصائية أمس الخميس، 10,423 حالة، وسط استمرار زيادة حالات الإصابة من الوافدين وفي العاصمة وضواحيها.

إيران تبدأ تنفيذ خطة "التباعد الاجتماعي"

قرر الرئيس الإيراني حسن روحاني، بدء بتنفيذ خطة "التباعد الاجتماعي الذكية" اعتبارا من يوم غد السبت، مع رقابة دقيقة ومراعاة تامة للبروتوكولات الصحية.

وقدم وزير الصحة، سعيد نمكي، إلى الرئيس روحاني تقريرا عن آخر المستجدات في المحافظات وطهران خلال الأيام الماضية، ومدى الجاهزية لتنفيذ خطة "التباعد الاجتماعي" وتقييمها.

وبعد تلقيه عدة تقارير منفصلة من وزيري الداخلية والصحة، بشأن تنفيذ خطة "التباعد الاجتماعي" مع مراعاة نشاطات المهن ذات الخطر القليل في جميع المحافظات باستثناء طهران، أكد روحاني على ضرورة تنفيذ هذه الخطة مع الرقابة الدقيقة والمراعاة التامة للبروتوكولات الصحية المعلنة من قبل وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

روسيا تسجل 1786 إصابة جديدة

قالت السلطات الصحية الروسية اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 1786 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة العامة إلى 11917 حالة.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له إن الإصابات الجديدة، التي وصلت نسبة زيادتها اليومية إلى 17,6%، رصدت في 57 منطقة روسية، معظمها في العاصمة موسكو، حيث تم اكتشاف 1124 حالة جديدة لتبلغ الحصيلة 7882.

الوفيات اليومية في أمريكا تتراجع

سجلت الولايات المتحدة وفاة 1783 شخصا بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حصيلة تقل قليلا عن تلك المسجلة في اليوم السابق 1973، بحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز".

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة، أن الوباء حصد في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1783 شخصا أي أقل بـ190 حالة وفاة عن اليوم السابق، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في هذا البلد إلى 16.478.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس خلف إيطاليا التي تسبقها بنحو ألفي وفاة.

ومنذ أسبوع تسجل الولايات المتحدة حصيلة وفيات يومية تتجاوز الألف، وقد بلغت هذه الحصيلة في اليومين السابقين مستويات قياسية إذ ناهزت الألفي وفاة يوميا.

أما حصيلة المصابين بالوباء في الولايات المتحدة فتخطت مساء الخميس 460 ألف إصابة من أصل حوالى مليون و600 ألف إصابة أعلن عنها رسميا حول العالم، ما يعني أن أكثر من ربع الإصابات المثبتة مخبريا بالفيروس حول العالم حتى اليوم موجودة في الولايات المتحدة.

اليمن يسجل أول إصابة مؤكدة بالفيروس

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ في اليمن رصد أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت، منوهة بأن حالة المريض مستقرة ويتلقى الرعاية الصحية.

ونشرت اللجنة الوطنية تغريدة على حسابها في "تويتر"، تؤكد فيها الإصابة دون تفاصيل إضافية.

وفرضت السلطات المحلية في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن حظر تجوال كامل على مدينة الشحر الساحلية منذ ساعات الصباح الأولى.

الكويت: شفاء 12 مصابا

أشار وزير الصحة ​الكويتية الشيخ باسل الصباح الى "شفاء 12 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، ليرتفع بذلك عدد الحالات الّتي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 123 حالة".

ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "حالات الشفاء تعود إلى عشرة مواطنين كويتيّين ومقيمين اثنين، موضحًا أنّ "التحاليل والفحوص المخبريّة والإشعاعيّة أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس "كورونا"، وسيتمّ نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصّص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".

بدء تنفيذ عزل صحي تام في مسقط

أعلنت شرطة عمان أنّه "سيتمّ ضم ولاية مسقط ضمن العزل الصحي العام المطبَّق على ولاية مطرح، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة من صباح اليوم وحتّى إشعار آخر"، راجيين من الجميع "التعاون لما فيه الصالح العام".

وكانت وزارة الصحة في ​سلطنة عمان​ يوم أمس، قد أفادت بـ"تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في السلطنة 457، وعدد الوفيات 2"، مؤكّدةً أنّ "72 حالة قد تماثلت للشفاء". وأهابت بالجميع "التقيّد التام بإجراءات العزل الصحّي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتمّ خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات".

كورونا يتسلل الى السجون الأمريكية

أظهرت الفحوصات إصابة نحو 450 نزيلا وموظفا بفيروس كورونا في أكبر سجن بمدينة شيكاغو الأمريكية في واحدة من أكبر حوادث تفشي المرض في مكان واحد حتى الآن منذ أن بدأت الجائحة.

أفاد بذلك مسؤولون في قطاع السجون بمقاطعة كوك بشيكاغو، فيما قال مكتب شرطة المقاطعة في بيان له "أفراد الشرطة والطواقم الطبية في المقاطعة يعملون على مدار الساعة لمكافحة جائحة فيروس كورونا العالمية غير المسبوقة".

وتشمل هذه الإجراءات إعداد "حجر صحي ومنشأة رعاية" للسجناء تتسع لنحو 500 سرير، ونقل أكبر عدد ممكن من النزلاء من الزنازين التي تضم سجينين إلى زنازين فردية والبدء في إجراء اختبارات الفيروس في السجن.

وتمثل الزيادة الكبيرة بالإصابات في سجن مقاطعة كوك أكبر تفش لمرض كوفيد-19 في السجون بالمدن الكبرى في الولايات المتحدة حيث يعيش النزلاء غالبا في زنازين متقاربة.

بريطانيا لا تدرج مئات المسنين المتوفين بسبب بالفيروس

كشفت صحيفة "الغارديان"البريطانية، أن السلطات استثنت الوفيات في دور رعاية المسنين، وكذلك الوفيات الحاصلة في عيادات التمريض من إحصائياتها عن ضحايا فيروس كورونا لتقليل الخسائر.

وقالت: عند جمع الإحصائيات الرسمية عن ضحايا الفيروس التاجي، فإن السلطات البريطانية لا تأخذ في الاعتبار وفاة مئات المرضى في مآوي المسنين. وذكرت أن عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس في دور رعاية المسنين حوالي 1000، في حين أنه وفقا للأرقام الرسمية أقل بكثير.

وحسب تقديرات المنظمات المختصة، فإن المعدل الإجمالي التقريبي للوفيات بسبب عواقب الفيروس التاجي في جميع مؤسسات رعاية كبار السن يصل إلى ألف، بينما وفقا للخدمة الإحصائية الوطنية لبريطانيا العظمى، تم تسجيل 20 حالة وفاة فقط في دور رعاية المسنين حتى (حتى 27 مارس) في إنجلترا وويلز.

وذكر كبير المسؤولين الصحيين في إنجلترا، كريس ويتتي، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا سجلت فقط في 9 % من إجمالي عدد المنازل الداخلية للمسنين. ومع ذلك، تستشهد صحيفة "الغارديان" ببيانات تفيد بأنه تم الكشف عن الفيروس التاجي في حوالي نصف هذه المؤسسات على الأقل، حيث تتم رعاية حوالي 400 ألف شخص.

ارتفاع عدد الإصابات في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، تسجيل 5323 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا ليصل إلى 113525، في ارتفاع لليوم الرابع على التوالي بعد انخفاض استمر عدة أيام.

وأضاف المعهد، تم تسجيل 266 وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأخيرة، وبلغ إجمالي الوفيات 2373.