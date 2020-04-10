أكد الدكتور خالد بركاني مدير مخبر "كونتينونتال فارم" الواقع في وهران لـ"الخبر" أن "الجزائر قادرة على مجابهة موضوع توفير علاجات وباء "كورفيد 19" من حيث توفير الأدوية العلاجية محليا بتضافر جهود القطاعين العمومي والخاص في مجال صناعة الأدوية". وقال "إن مخبرنا بمقدوره توفير جزء هام من دوائي "هيدروكلوروكين" و"آزيتروميسين" اللذين تشكل إجماع دولي حول نجاعتهما في علاج المصابين بهذا الداء".

وأكد ذات المتحدث أن مخبر "كونتبونتال فارما" يتوفر في الوقت الحالي على "كمية مهمة من المواد الأولية لتصنيع دواء "آزيتروميسين" موجودة في الميناء، ننتظر الانتهاء من إجراءات إخراجها. وننتظر أيضا تصريح الهيئات العمومية المخولة للشروع في إنتاجها.

كما أننا قادرون على استيراد المواد الأولية الخاصة بإنتاج دواء "هيدروكلوروكين" من "أصدقائنا" في الدول التي تنتجها وهي معروفة في العالم". ويقول مؤسس المخبر المذكور عبد الغاني بن حليمة "إننا مستعدون لوضع كل ما نملك من إمكانيات إنتاج، وكذا علاقاتنا مع أصدقائنا في العالم، في خدمة الجزائر لمواجهة هذا الوباء، ننتظر فقط رد وزارة الصحة والصيدلية المركزية للمستشفيات والهيئات العمومية الأخرى التي راسلناها واقترحنا عليها خدماتنا للمساهمة في المجهود الوطني في هذا الظرف الحساس، الذي يتطلب السرعة واستغلال كل الإمكانيات الوطنية".

ويقول مدير هذا المخبر الواقع في منطقة النشاطات الصناعية لحي النجمة بوهران، والذي تأسس سنة 1996 أنه مستعد لوضع خطي إنتاجه للأدوية الجافة "تحت تصرف الدولة مجانا وكذا لزملائنا منتجي الأدوية عند الحاجة، إذا توفرت لهم المواد الأولية لتصنيع الدواءين المذكورين إذا احتاجوا إلى مصنع لإنتاجها".

مضيفا "إننا نملك قدرة إنتاج مليوني وحدة من دواء "هيدروكلوروكين" الذي نستطيع استقدام مواده الأولية بسرعة من منتجيه، الذين التزموا معنا بمساعدة بلادنا في هذا الظرف العالمي المتميز "بوحشية التعاملات التجارية". ننتظر فقط ردا من السلطات العمومية لبلادنا التي من المفروض أن تستفيد من قدرات كل أبنائها في القطاعين العمومي والخاص لنجسد ما نحن قادرون عليه". وقال مؤسس المخبر عبد الغاني بن حليمة "إننا نلتزم بتوفير الدواءين المذكورين مجانا للصيدلية المركزية للمستشفيات".