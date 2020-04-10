نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تصنيف المنتخبات عن شهر مارس لعام 2020، حيث لم تشهد أي تعديل بسبب تجميد النشاط الرياضى حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا،

وحافظت الجزائر على مركزها 35 عالميا والرابعة إفريقيا، بعد السنغال الذي حافظ على صدارة قائمة منتخبات أفريقيا، 20 عالمياً تليها تونس في المركز الـ27 عالمياً والثاني على صعيد منتخبات القارة السمراء، ثم نيجيريا الثالث أفريقياً والـ31 عالمياً، ثم الجزائر، والمغرب خامسا والـ43 عالمياً، ثم غانا السادس أفريقياً والـ46 عالمياً، ثم منتخب مصر الـ51 عالمياً والسابع على صعيد القارة السمراء.

فيما احتفظ منتخب بلجيكا بالصدارة ويليه فرنسا ثم البرازيل، ومنتخب إنجلترا في المركز الرابع وأوروغواي في المركز الخامس وكرواتيا في المركز السادس والبرتغال في المركز السابع، ثم منتخبات إسبانيا (8) والأرجنتين (9) وكولومبيا (10).