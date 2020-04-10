داهمت فرقة الدرك الوطني لبلدية سيدي أمحمد بن علي في غليزان، بالتنسيق مع أعوان المفتشية الإقليمية للتجارة وقمع الغش مرآبا بحي شايب الذراع كان يحتوي على 594 كيس من مادة السميد.

وحسب المصدر، من بين الكمية المحجوزة، 554 كيس صالح للاستهلاك بقيمة مالية تفوق 50 مليون و 14 كيسا غير صالح للاستهلاك، و26 كيسا مقطعا، كانت موجهة للمضاربة في ظل ندرة مادة السميد بالمنطقة.

وقد وجهت المادة المحجوزة، إلى مديرية النشاط الاجتماعي، فيما أحيل ملف صاحب المرآب إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة.