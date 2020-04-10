سجلت مختلف ولايات الجمهورية ارتفاع محسوس في عدد القضايا المتعلقة بخرق اجراءات الحجر المطبق لتفادي انتشار فيروس كورونا. وعرفت عدة ولايات وضع مئات من السيارات في محاشر البلديات وتحرير محاضر استماع للمخالفين.

ففي ولاية تبسة لوحدها سجلت مصالح الأمن خلال الثلاثة أيام الأخيرة 461 مخالفة لإجراءات الحجر الصحي، بينها 21 قضية تخص رخص التعهد بالالتزام الطبي المنزلي، مع حبس شخصين ببئر العاتر بتهمة التحطيم والتخريب والاعتداء على الشرطة .

وبحسب بيان لخلية امن ولاية تبسة بحوزة "الخبر" نسخة منه باشرت المصالح المعنية تفعيل مخطط عملياتي للسهر على تنفيذ هذه القرارات أين تم تسجيل 461 مخالفة خلال ساعات الحجر الصحي، منها 21 قضية تتعلق بعدم الالتزام بالحجر الصحي داخل أماكن العزل، و05 قضايا تتعلق بالتجمع لأكثر من ثلاثة أشخاص وشملت إجراءات التعريف والمراقبة 183 شخص من بينهم 48 شخص محل إجراء قضائي، وبالإضافة إلى مراقبة 168 مركبة تم حجز 28 منها من اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالوضع في المحشر.

وفي ذات السياق أوقفت قوات الشرطة ببئر العاتر شخصين في وضعية خرق الحجر الجزئي بعد مقاومة عنيفة وعدم المثول لأمر بالتوقف ومحاولة الاعتداء على أعوان الأمن وقيام احدهما بتحطيم زجاج قاعة الانتظار بمقر الأمن على تسجيل المخالفة وقد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر العاتر بإيداعهما الحبس المؤقت ووضع المركبة في المحشر في انتظار جلسة المحاكمة.

أما في ولاية تلمسان، سجلت مصالح الأمن، عدة مخالفات لإجراءات الحجر الصحي الجزئي، تمثلت في تجميد 01 مركبة، وتوقيف 08 أشخاص مخالفين، تم سماع المخالفين على محاضر رسمية بالتنسيق مع النيابة سيتم إنجاز إجراءات قضائية ضد المعنيين، حسب ما أفاد بيان مصالح الأمن للولاية.

وأوضح نفس المصدر اليوم الجمعة أنه: "في إطار التدابير الأمنية المتخذة من طرف مصالح أمن ولاية تلمسان للوقوف على مدى تطبيق إجراءات الحجر الجزئي بولاية تلمسان الموضوع حيز التنفيذ إبتداءا من تاريخ 5 أفريل الجاري من الساعة الثالثة زوالا الى غاية الساعة السابعة صباحا من اليوم الموالي للحد من إنتشار فيروس كورونا، حيث على إثر دوريات من طرف مصالح أمن الولاية بتاريخ 9 أفريل تم تسجيل عدة مخالفات للإجراءات في هذا الشأن تمثلت في تجميد 01 مركبة، وتوقيف 08 أشخاص مخالفين، تم سماع المخالفين على محاضر رسمية بالتنسيق مع النيابة سيتم إنجاز إجراءات قضائية ضد المعنيين".

ولوحظ في عدة ولايات استغلال الشباب لأسطح العمارات للتجمع خلال ساعات منع الخروج، وهي ظاهرة خطيرة وتساهم فضلا عن خطورة المكان، مرتعا لانتشار الفيروس.