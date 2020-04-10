تعرض الموقعان الإخباريان "مغريب ايمارجون" و "راديو ام انفو" للحجب و لم يعد باستطاعة الجمهور في الجزائر زيارتهم و ذلك منذ يوم الخميس 8 أفريل على الساعة الخامسة مساء، حسب ما أفاد به بيان لادارة الموقع.

وأضاف البيان " بعد التحري مع حاضن الموقع و التجارب المحلية تبين أن الموقع قد تم حجبه عليه سياسيا مثل ما جرى مع موقع "كل شيئ على الجزائر" ، الموقع الإخباري "راديو أم" مرتبط بالإذاعة الأولى على الويب التي تم إطلاقها في 2013.

وجاء في البيان "غلق الموقعين على الزوار من داخل الوطن يعد قمعا لحرية الصحافة التي عرفتها الجزائر منذ اغتيال الصحفيين في سنوات التسعينات، و يضاف إلى اعتقال الصحفي خالد درارني " مدير موقع " القصبة تريبيون" و منشط برنامج "سي بي بي " في "راديو أم".