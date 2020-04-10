ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر إلى 256 وفاة، حسب ما كشف عنه اليوم الجمعة الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار.

وأعلن نفس المتحدث، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية للفيروس، تسجيل 21 حالة وفاة جديدة مشخصة في الفترة بين 30 مارس و10 افريل.

وأوضح فورار، أن الوفيات المسجلة موزعة عبر 11 ولاية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بكل من البليدة (6 وفيات)، الجزائر العاصمة (6 وفيات) ،وهران (1)، تيزي وزو (1)، تيبازة (1)، بومرداس (1)، المسيلة (1)، بسكرة (1)، الجلفة (1)، معسكر (1) والبويرة (1).

كما أضاف فورار أنه تم تسجيل 95 إصابة مؤكدة جديدة موزعة عبر 20 ولاية، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية انتشار الفيروس إلى 1761 حالة منتشرة في 46 ولاية.

من جهة أخرى ارتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 405 حالة، فيما خضع 1712 مصابا للبروتوكول العلاجي الجديد منهم الحالات التي تم تشخيصها فيزيولوجيا والحالات التي تم تشخيصها عبر الأشعة والسكانير.