تمكنت مصالح الأمن الولائي لوهران من توقيف شخصين يقفان وراء ترويج مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى التحريض على الإخلال بالنظام العام وخرق حظر التجوال. القضية عالجتها مصالح الأمن الحضري 11 و6 بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية، حسب بيان للأمن الولائي، ومكنت من توقيف الشخصين اللذين وجهت لهما تهم المساس بالمصلحة الوطنية والإساءة لرموز الدولة والتحريض على الإخلال بالنظام العام وخرق حظر التجوال. وكان الموقوفان، وهما مسبوقان قضائيا، قد قاما بنشر شريط فيديو عبر صفحة ”فايسبوك” تضمن إهانة هيئة نظامية والقذف والتهديد، وتم إيداع المتهمين البالغين من العمر 32 سنة الحبس بعد تقديمهما أمام العدالة.