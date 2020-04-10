ناشد سكان أم الطبول في ولاية الطارف وزير الداخلية التدخل لإنهاء الانسداد الحاصل بالمجلس البلدي لمدة تجاوزت 7 أشهر، بعد فشل المنتخبين في 4 مداولات طارئة متتالية لمدة خمسة أشهر، في إنهاء هذا الانسداد، بسبب أن أولويتهم كانت نقطة واحدة وهي تقسيم مناصب النواب ورؤساء اللجان كشرط مسبق للمصادقة على بقية المداولات التي تخص الشأن العام والمصالح العمومية. وقد فشل مسعى الوالي مع المنتخبين لرفع هذا الانسداد الذي جمد البرامج التنموية والاجتماعية بالمنطقة.