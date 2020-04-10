باشرت السلطات المدنية والصحية المحلية لبلدية الاخضرية ب45 كلم غرب مقر ولاية البويرة، إجراءات الحجر المنزلي ل45 شخص كانوا على صلة بأحد المصابين بفيروس كورونا " كوفيد19".

وحسب بيان المرسل من طرف مديرية الصحة والسكان لولاية البويرة، تعلم فيها السلطات المحلية لبلدية الاخضرية بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية صارمة لأجل الحد من انتشار الوباء ، وذالك بعد تأكد إصابة الشخص المتوفي بفيروس كورونا كوفيد 19 ، كما أنه كان على تواصل مع أفراد العائلة و أقارب له.

هذا ولم يشر ذات البيان تخصيص مكان لعزل المصابين غير أنه ما علم لدى "الخبر" سوى دعوتهم إلى الالتزام ببيوتهم والخروج الا في الحالة القصوى.

هذا وقد علمت "الخبر" من مستشفى محمد بوضياف أنه تم تسريح خلال الثلاث الأيام الأخيرة عن ستة أشخاص تماثلوا للشفاء بعد إصابتهم بفيروس كورونا ، كما أنه تم العمل بدواء كلوروكين على المرضى الوافدين الجدد للحجر الصحي.

وللاشارة فإنه قد بلغت الحالات المصابة بفيروس كورونا بولاية البويرة 13 حالة مع تسجيل حالة وفاة وحيدة تنحدر من بلدية الاخضرية.