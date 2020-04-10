أعطى صندوق النقد الدولي، الجمعة، الضوء الأخضر لصرف قرض طارئ قيمته 745 مليون دولار لتونس، التي تُواجه خطر الركود بسبب فيروس كورونا المستجدّ.



وقد "وافق المجلس التنفيذي للصندوق على قرض للمساعدة الطارئة بقيمة 745 مليون دولار أميركي لدعم سياسات تونس الاستباقية في مواجهة جائحة كوفيد-19"، حسب بيان للصندوق.



وأشار البيان إلى أنّه "من المتوقّع أن ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 4.3% في عام 2020 تحت وطأة فيروس كورونا (كوفيد-19)، في ما يعد أعمق ركود تشهده البلاد منذ استقلالها في عام 1956"، وفق ما نقلت "فرانس برس".