لقي شخص حتفه صباح اليوم السبت، في حادث مرور مروع، اثر اصطدام شاحنتين نقل السلع عبر الطريق السيار شرق- غرب بمقطع جباحية، 15 كلم غرب عاصمة ولاية البويرة.

وحسب الملازم عبدات يوسف المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة فقد تدخلت وحدة قطاع جباحية في حدود الساعة 7و 10 دقيقة لإجلاء جثة شخص يبلغ من العمر 33 سنة نجمت عن حادث مرور تمثل في اصطدام شاحنتين بالطريق السيار شرق غرب اتجاه العاصمة بالقرب من نقطة محول الجباحية، فيما تم تحويل السائق الأخر المصاب بجروح نحو مستشفى الأخضرية.