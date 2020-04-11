سوناطراك ترخص لعمالها بالعودة إلى مناصبهم بالجنوب

أخبار الوطن
11 ابريل 2020 () - موسى بقي
0 قراءة
+ -

رخصت شركة "سوناطراك"، لعمالها بالعودة إلى مواقع عملهم بمناطق الجنوب، حيث شهد مطار كريم الدولي بحاسي مسعود اليوم، توافد العشرات من العمال لاستخلاف زملائهم .
وبحسب المعلومات المتاحة فإن العمال العائدين إلى مناصبهم سيخضعون إلى حجر صحي مدته 14 يوما في أجنحة إقامة خصصت لهم من طرف المديرية الجهوية لقسم الإنتاج بحاسي مسعود، للتأكد قبل مباشرة عملهم من خلوهم من أعراض وباء كورونا.
وجاء هذا الإجراء سبق و أن كشف عنه والي ورقلة في تصريح لممثلي وسائل الإعلام بالولاية ، للمحافظة على سيرورة المصالح وكذا إراحة العمال الذي مكثوا مدة زمنية فاقت الشهرين بمناصبهم بسبب الإجراءات المتخذة ضد انتشار جائحة كورونا.

في نفس السياق

عنابة: حصيلة مخالفات الحجر الجزئي
جامعة أكسفورد تختبر لقاحا لـ"كورونا"
"تعبئة 140 مؤسسة فندقية لدعم الطاقم الطبي في الولايات"
"الحرارة المرتفعة لا تحمي من كورونا"
كلمات دلالية:
كورونا

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول