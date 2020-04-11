رخصت شركة "سوناطراك"، لعمالها بالعودة إلى مواقع عملهم بمناطق الجنوب، حيث شهد مطار كريم الدولي بحاسي مسعود اليوم، توافد العشرات من العمال لاستخلاف زملائهم .

وبحسب المعلومات المتاحة فإن العمال العائدين إلى مناصبهم سيخضعون إلى حجر صحي مدته 14 يوما في أجنحة إقامة خصصت لهم من طرف المديرية الجهوية لقسم الإنتاج بحاسي مسعود، للتأكد قبل مباشرة عملهم من خلوهم من أعراض وباء كورونا.

وجاء هذا الإجراء سبق و أن كشف عنه والي ورقلة في تصريح لممثلي وسائل الإعلام بالولاية ، للمحافظة على سيرورة المصالح وكذا إراحة العمال الذي مكثوا مدة زمنية فاقت الشهرين بمناصبهم بسبب الإجراءات المتخذة ضد انتشار جائحة كورونا.