قامت مصالح المقاطعة الإدارية لباب الوادي اليوم السبت بعملية تنظيف وتعقيم واسعة على مستوى ميناء الصيد البحري (مقابل المسمكة) ببلدية القصبة وذلك في إطار العمليات الوقائية لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح بيان على صفحة الفايسبوك لولاية الجزائر أنه تحت إشراف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لباب الوادي تم تخصيص عملية تنظيف وتعقيم واسعة لمختلف أرجاء ميناء الصيد البحري ببلدية القصبة حيث تم تسخير كافة الوسائل البشرية والمادية لإنجاح هذه العملية التي تندرج ضمن برنامج مكثف لتطهير وتعقيم مختلف الفضاءات و المؤسسات بالعاصمة لمجابهة فيروس كوفيد-19.

وأضاف ذات المصدر أن العملية شارك فيها أعوان كل من مديرية الموارد المائية, مؤسسة "ناتكوم", مؤسسة "أسروت", الغرفة الوطنية الصيد البحري, شركة تسيير موانئ الصيد بالإضافة إلى جمعية تتكفل بالبيئة من بلدية رايس حميدو.

للتذكير خصصت المقاطعة الإدارية لباب الوادي عمليات تطهير وتعقيم مختلف الأحياء السكنية والشوارع والمرافق عبر خمس بلديات وهي القصبة وواد قريش وباب الوادي والرايس حميدو وبولوغين وذلك بتسخير 15 شاحنة ذات صهاريج و أزيد من 200 عون نظافة.

وفي هذا الإطار أكد الوالي المنتدب لذات المقاطعة عبد العزيز عثمان في تصريح سابق استمرار تجسيد مثل هذه العمليات يوميا عبر كافة العمارات والأحياء

السكنية التابعة للمقاطعة وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الولائية الرامية إلى حماية صحة وسلامة المواطنين خطر الإصابة بفيروس كورونا .