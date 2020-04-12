كشفت جامعة "جونز هوبكنز" فجر اليوم الأحد، آخر تحديث لحصيلة وباء فيروس كورونا في العالم، مشيرة إلى أن عدد الإصابات اقترب من 1,8 مليون.

وأفادت الجامعة التي تعتمد على إحصاءاتها الخاصة، بأن إجمالي الوفيات في العالم ارتفع إلى أكثر من 108,8 ألف، فيما تجاوز عدد المتعافين 404,3 ألف.

وتتصدر الولايات المتحدة القائمة السوداء بالإصابات والوفيات مع أكثر من 529,9 ألف مصاب وما يزيد عن 20 ألف وفاة، تليها من حيث عدد الإصابات إسبانيا (136 ألفا) فيما تراجعت إيطاليا إلى المركز الثالث (152,2 ألف). ويعود المركزان الرابع والخامس إلى فرنسا (130,7 ألف إصابة) وألمانيا (125,4 ألف).

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، تشهد إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا أعلى مؤشرات للوفيات بكورونا في العالم، حيث تتجاوز نسبة الوفيات فيها 10%.

أما حالات الشفاء فأعلى عدد لها سجل في الصين (77,9 ألف)، تليها إسبانيا (59,1 ألف) وألمانيا (57,4 ألف) وإيران (49.9 ألف) وإيطاليا (32.5 ألف) والولايات المتحدة (32,1 ألف).

أرقام مضاعفة للإصابات الجديدة في الصين

سجلت الصين 99 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ما يزيد مرتين عن اليوم السابق، في أعلى مستوى خلال شهر مع تسجيل رقم قياسي للحالات الواردة من الخارج.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، إن الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض زادت إلى المثلين تقريبا بواقع 63 في 11 أفريل مقابل 34 في اليوم السابق.

وكانت تقريبا كل حالات الإصابة الجديدة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ السادس من مارس، لمسافرين من الخارج. وحالتان فقط من بين الحالات التسع والتسعين الجديدة منقولتين محليا.

وتبلغ الآن حالات الإصابة في بر الصين الرئيسي 82052 حالة، في حين يبلغ عدد حالات الوفاة 3339 حالة.

25 إصابة في ليبيا

قالت السلطات الصحية الليبية أمس السبت، أنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 25 حالة.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، استلم أمس السبت 17 عينة للكشف عن الفيروس جاءت نتائج فحص إحداها إيجابية.

وسجلت في ليبيا حتى الآن وفاة واحدة ناجمة عن الفيروس وثماني حالات شفاء.

شفاء 9 حالات في الكويت

أكد وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، الأحد، شفاء 9 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين الإجمالي إلى 142 حالة.

وقال الوزير لوكالة الأنباء الكويتية، إن حالات الشفاء تعود إلى سبعة مواطنين ومقيمين اثنين، مضيفا أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

تراجع عدد المصابين في تركيا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الأحد، أن بلاده شهدت للمرة الأولى انخفاضا في عدد مرضى فيروس كورونا بأقسام العناية المركزة، أي أولئك الذين هم في حالة حرجة.

جاء ذلك في تغريدة للوزير التركي على حسابه في موقع "تويتر"، لكن دون أن يذكر أعدادا محددة، وما إذا كان هذا التراجع عائدا لشفاء المرضى أم لوفاتهم.

وقال قوجة: "هناك تطور جديد على صعيد علاج مرضى فيروس كورونا اليوم، حيث أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة انخفض للمرة الأولى على صعيد تركيا".

ومساء السبت، أعلنت وزارة الصحة التركية، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 1101، إثر تسجيل 95 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

24 وفاة و2186 إصابة جديدة بروسيا

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية 24 وفاة و2186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يمثل أكبر ارتفاع يومي منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة كورونا في روسيا في تقريرها اليومي الأحد أن حصيلة الوفيات بالفيروس ارتفعت منذ أمس من 106 حتى 130 شخصا، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 15770 حالة، وانتشرت العدوى في 82 من أقاليم البلاد.

وتماثل 246 مريضا للشفاء من الفيروس منذ أمس، ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 1291 شخصا.

تايلاند تسجل 33 إصابة جديدة

أكدت تايلاند تسجيل 33 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، اليوم الأحد، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة، ليصبح مجموع الإصابات 2،551 حالة، والوفيات 38.

وقال تاوسين ويسانويوثين، المتحدث الرسمي باسم المركز الحكومي لإدارة COVID-19 إن رجلين تايلانديين يبلغان من العمر 74 و 44 توفيا بهذا الوباء، كما توفيت امرأة تبلغ من العمر 65 عاما.

2821 إصابة جديدة في ألمانيا و129 وفاة

قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن ألمانيا سجلت 2821 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 120479 حالة.

وأوضح المعهد أن هذا الرقم أدنى من عدد الحالات التي أعلن عنها يوم أمس السبت وبلغت 4133 حالة، ومثل ثاني تراجع بعد زيادات في حالات الإصابة على مدى أربعة أيام.

وأعلن المعهد عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بـ129 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في ألمانيا بهذا الفيروس 2673 حالة.

بريطانيا تخصص 200 مليون إسترليني لمواجهة كورونا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أنها تعهدت بتقديم 200 مليون جنيه إسترليني لمنظمة الصحة العالمية والجمعيات الخيرية للمساعدة بإبطاء انتشار فيروس كورونا في الدول المعرضة للخطر.

وقالت إن تعهدها بتقديم 200 مليون جنيه إسترليني (248 مليون دولار) يساعد في إبطاء انتشار فيروس كورونا في الدول المعرضة للخطر، ومنع حدوث موجة ثانية من الإصابات.

وسجلت بريطانيا حتى الآن نحو 10 آلاف وفاة بفيروس كورونا، وهو خامس أعلى رقم في العالم.

33 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية

أشار مركز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، الى تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الماضي، معظمها حالات وافدة.

وأوضح المركز أن عدد الحالات الوافدة من الخارج بلغ 24 (75%) وجاءت 8 حالات (25%) من انتقال العدوى داخليا.

بذلك وصلت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 10512 حتى اليوم الأحد، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 214 بزيادة 3 حالات عن اليوم السابق.

اجتماع عاجل لكيم جونغ أون بشأن كورونا

أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن اجتماع للمكتب السياسي للحزب الحاكم في البلاد برئاسة الزعيم كيم جونغ أون، جرى السبت لبحث تطورات الوضع في البلاد.

وأضافت الوكالة أن الاجتماع تناول في بنده الأول الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحياة والصحة وسط تفشي وباء كورونا في العالم.

وأضافت أن الحزب تبنى خلال اجتماعه مجموعة من القرارات المتعلقة بالأهداف الاقتصادية للبلاد. كما وافق على مشروع "الميزانية الوطنية"، لعرضه على مجلس الشعب الأعلى.

فيما انتخبت خلال الاجتماع كيم يو يونج، الأخت الصغرى لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، لتكون عضوا مناوبا في المكتب السياسي للحزب.

النيجر تنفي إصابة وزير خارجيتها بكورونا

نفى عيسى محمدو مورتالا المسؤول الإعلامي لدى وزارة الخارجية في دولة النيجر، أن يكون وزير الخارجية كالا أنكورار، قد أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مورتالا أن الوزير يزاول عمله بشكل طبيعي في مكتبه بمدينة نيامي، عاصمة النيجر.

وقال المسؤول الإعلامي في اتصال مع "صحراء ميديا" السبت، إن خبر إصابة الوزير بفيروس كورونا "غير صحيح".

وسجلت النيجر خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 38 إصابة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 448 شخصا، شفي منهم 41 شخصا، وتوفي 11 آخرون.

انتهاء حظر التجول الشامل بالأردن

أنهى الأردن مع دخول منتصف الليلة الماضية فترة حظر التجوال الشامل في محافظات المملكة، والتي منع خلالها المواطنون من مغادرة منازلهم كليا.

وبانتهاء الحظر الذي استمر 48 ساعة، يسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم للتزود بالمؤن بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

وسجل الأردن حتى يوم أمس السبت 381 إصابة بكورونا، حسب البيانات الرسمية.

جونسون للأطباء: أنا مدين لكم بحياتي

شكر ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ في تصريح له هو الأول منذ دخوله العناية المركزة بعد إصابته بفيروس "كورونا"، الأطباء في ​مستشفى​ سانت توماس في لندن. وقال: "لا يمكنني أن أشكرهم بما فيه الكفاية، أنا مدين لهم بحياتي".

كان رئيس الوزراء البريطاني قضى، ليلته السابعة في مستشفى سانت توماس في العاصمة البريطانية، بعد دخوله إليه يوم الأحد الماضي إثر تدهور حالته الصحية، في أعقاب 10 أيام من العزل الذاتي المنزلي بعد النتيجة الإيجابية للإصابة بالفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 9900 بريطاني وأصاب نحو 80 ألفا لآخرين.

تسجيل 100 إصابة جديدة على متن حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت"

اعلنت ​البحرية الأمريكية​ أن عدد الإصابات بفيروس كورونا​ بين أفراد طاقم حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت"، قد ارتفع 100 حالة، ليبلغ إجمالي المصابين 550.

وسبق أن أفادت البحرية الأمريكية بأن 92% من أفراد طاقم ​السفينة​ من 5 آلاف، خضعوا لاختبارات الكشف عن الفيروس حيث أظهرت النتائج إصابة 447 منهم. هذا وكان عدد المصابين على متن "ثيودور روزفلت" 230 شخصا في الـ7 من أفريل الحالي، لكنه ازداد إلى أكثر من ضعفيه مؤخرا. يذكر أيضا أن جائحة كورونا ضربت بقوة أطقم 4 حاملات طائرات أمريكية، هي ثيودور روزفلت و​رونالد ريغان​ وكارل فينسن ونيميتس".

الملك سلمان يوافق على تمديد حظر التجول

أفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن الملك سلمان، وافق على تمديد حظر التجول حتى إشعار آخر، في ظل المعدلات الحالية لانتشار فيروس كورونا.

وقالت "واس": "صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 22 مارس 2020، بشأن منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوما من مساء الاثنين وقيام وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، ونظرا للحاجة إلى استمرار منع التجول، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر".