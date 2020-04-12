حطت مساء أمس السبت بمطار الجزائر الدولي طائرة للخطوط الجوية الجزائرية قادمة من مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة تقل حوالي 300 مواطن جزائري كانوا عالقين بهذا البلد بسبب تعليق حركة الملاحة الدولية بفعل تفشي فيروس كورونا، حسب ما علم لدى الشركة الجزائرية للطيران.

وينتظر أن تحط بعد نصف ساعة تقريبا طائرة أخرى للجوية الجزائرية بمطار الجزائر الدولي تقل نفس العدد من الرعايا تقريبا قادمين من دبي ليصل عدد الجزائريين الذين تم إجلاؤهم أمس من دولة الإمارات من طرف الشركة الجزائرية حوالي 600 مواطن، حسب توضيحات أمين أندلسي، الناطق الرسمي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية.

وفي وقت سابق، وصلت أول دفعة من الرعايا الجزائريين العالقين بالإمارات العربية المتحدة إلى مطار الجزائر الدولي على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الإماراتية، حسبما أكده لوكالة الأنباء الجزائرية مصدر من وزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الدفعة تضم أكثر من 200 مواطن جزائري في انتظار وصول طائرة أخرى تابعة لشركة الطيران الإماراتية تنقل رعايا جزائريين اليوم الأحد.