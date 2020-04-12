ألقت الفرقة الأولى للبحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران نهاية الأسبوع المنصرم، القبض على شبكة إجرامية تتكون من 6 أشخاص مسبوقين قضائيا أحدهم محل بحث قضائي تورطوا في قضية الإخلال بالنظام العام، التحريض وخرق إجراءات الحجر الصحي الجزئي والتحريض على التجمهر غير المرخص والمسلح فضلا عن التعدي على القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم وتعريض الصحة العمومية للخطر مع الحيازة والمتاجرة في المؤثرات العقلية.

وأسفرت العملية عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة من مختلف الأحجام والأنواع، أطر معدنية للعجلات وهاتف نقال يحمل فيديوهات تحريضية إضافة إلى كمية من المؤثرات العقلية.

وسيحال الموقوفون على العدالة بعد استكمال الإجراءات القضائية.